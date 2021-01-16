Бьельса — о матче с «Брайтоном»: меня беспокоит третье поражение подряд

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).



«Сегодня мы защищались не так хорошо, как могли бы. Это было особенно заметно в тех моментах, когда нам было необходимо вернуть мяч под свой контроль. Нам всегда приходилось непросто в те моменты, когда соперник пытался атаковать. Это было заметно не только в последние 30 минут. Мы не атаковали с такой скоростью, как обычно.



Меня беспокоит третье поражение подряд. Это были три матча, которые мы могли бы привести к другому результату, поэтому меня это беспокоит. Поражение в матче АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» беспокоит в меньшей степени, но крупный проигрыш в Кубке Англии, а также сегодняшний матч беспокоят меня куда сильнее.



Наш основной вратарь Иллане Меслье нездоров. Коронавирус ли это? Вы не должны задавать такие вопросы», — цитирует аргентинского специалиста BBC.

Видео единственного гола в матче «Лидс» — «Брайтон»

«Лидс Юнайтед» набрал в 18 встречах 23 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (36).