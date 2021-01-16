«Боруссия» М на последних секундах упустила победу над «Штутгартом»

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги мёнхенгладбахская «Боруссия» сыграла вничью со «Штутгартом». Встреча проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась со счётом 2:2.

Счёт открыл нападающий «Боруссии» Ларс Штиндль. Во втором тайме Николас Гонсалес сравнял счёт, ему ассистировал Борна Соса. Полузащитник мёнхенгладбахской команды Денис Закария вывел «Боруссию» вперёд, голевую передачу отдал Штиндль. Нападающий «Штутгарта» Силла Вамангитука на последних секундах матча помог команде избежать проигрыша.

«Боруссия» набрала 25 очков и занимает шестое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Штутгартская команда (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Бавария» (33).