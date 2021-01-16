«Милан» завершает сделку по Томори. Мальдини ведёт переговоры с Грановской

Защитник лондонского «Челси» Фикайо Томори близок к переходу в «Милан» в аренду с правом выкупа, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».

В «Милане» уверены, что клуб завершит сделку в течение 72 часов. Паоло Мальдини с Мариной Грановской ведут переговоры о завершении трансфера. Обсуждаются последние детали цены опции выкупа.

Сообщалось, что синие готовы отдать 23-летнего англичанина в аренду до конца сезона с правом последующего выкупа за € 30 млн. Такая сумма слишком велика для «россонери», но переговоры между клубами продолжились.



Томори был запасным вариантом «Милана». В приоритете у «россонери» было подписание контракта с защитником «Страсбура» Мохамедом Симаканом, однако 20-летний француз из-за травмы выбыл минимум на два месяца, поэтому переговоры о трансфере пока приостановлены.



В сезоне-2020/2021 Фикайо Томори провёл всего один матч в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с «аристократами» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего футболиста в € 17 млн.