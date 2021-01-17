«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крейг Поусон.



«Манчестер Юнайтед» в 17 встречах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Лестер Сити» (35). Чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.