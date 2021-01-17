«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30
Сегодня, 17 января, состоится матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Ассистенты — Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери — Крейг Поусон.
«Манчестер Юнайтед» в 17 встречах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Лестер Сити» (35). Чемпионом Англии в прошлом сезоне стал «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
Рекомендуем вам
- 17 января 2021
-
16:46
-
16:30
-
16:25
-
16:21
-
15:45
-
15:43
-
15:19
-
15:15
-
14:44
-
14:43
-
14:28
-
14:08
-
14:00
-
13:39
-
13:29
-
13:18
-
13:02
-
12:47
-
12:37
-
12:24
-
12:16
-
12:11
-
12:05
-
11:43
-
11:31
-
11:13
-
11:05
-
10:53
-
10:40
-
10:37
-
10:16
-
10:15
-
10:09
-
10:08
-
09:56
Партнерский контент
Рекомендуем вам