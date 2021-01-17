Рио Фердинанд эмоционально обратился к игрокам «МЮ» перед матчем с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился ожиданиями от матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем».



«Есть важные матчи, есть матчи, которые значат чуть больше остальных, а есть матч с «Ливерпулем». Особенно это ощущается, когда обе команды на вершине турнирной таблицы. Конечно, без фанатов на стадионе всё будет не так, как прежде, но, поверьте, футболисты не забудут о важности и истории противостояния.



Даже от мысли о поражении должно стать дурно. Этот «Манчестер Юнайтед» способен нанести сильный удар по уверенности «Ливерпуля», если по итогам матче оторвётся от мерсисайдцев на 6 очков. Учитывая, что их основной защитник выбыл и команда не так сильна, как последние пару лет, Уле-Гуннар Сульшер должен орать в раздевалке: «Атакуйте их с первой секунды!»



В этих матчах не стоит всё переусложнять. Надо контролировать свои эмоции, соответствовать сопернику физически и ментально, играть быстро и агрессивно и наказывать за любые ошибки. «Ливерпуль» уязвим и «МЮ» надо почувствовать запах крови и отправиться на охоту. О таких моментах футболисты «Манчестер Юнайтед» просто мечтают!» – написал Фердинанд под постом на своей странице в «Инстаграм».

Фотографии можно посмотреть на странице Рио Фердинанда в "Инстаграме".

Манкунианцы в 17 матчах набрали 36 очков и единолично возглавляют турнирную таблицу английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа, набрав 33 очка, занимают третье место.



Сегодня, 17 января, состоится встреча лидеров АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию этого матча.