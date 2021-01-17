Шакири — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч 19-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на центральный матч 19-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Александер-Арнольд, Хендерсон, Шакири, Тьяго Алькантара, Вейналдум, Фирмино, Мане, Салах.
Запасные: Келлехер, Филлипс, Неко Уильямс, Рис Уильямс, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Джонс, Минамино, Ориги.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Линделёф, Магуайр, Ван-Биссака, Фред, Мактоминай, Фернандеш, Погба, Рашфорд, Марсьяль.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Бейи, Туанзебе, Мата, Матич, ван де Бек, Гринвуд, Кавани.
Впервые в сезоне в стартовом составе мерсисайдцев в матче АПЛ выйдет 29-летний швейцарский полузащитник Шердан Шакири.
«Манчестер Юнайтед» в 17 встречах набрал 36 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (33) — на 3-м месте. Мерсисайдцы являются действующими чемпионами Англии.
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