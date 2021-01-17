Марио Фернандес: мы с женой хотим, чтобы она получила российский паспорт

Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес заявил, что его супруга Марьяна хочет стать гражданкой РФ.



«В России в паспорт обоим супругам ставят штампик о заключении брака? Надо же! Интересно, я об этом не знал. В Бразилии такого нет — молодожёнам просто выдаётся свидетельство. Кроме того, супруге теперь нужен новый паспорт, поскольку к её полному имени добавилась моя фамилия: теперь она Марьяна Шотт де Фрейтас Фернандес.

Я обязательно сделаю штамп, когда вернусь в Москву. Более того, мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Мы обсудили это внутри семьи. Узнаю у специалистов, имеем ли мы такое право прямо сейчас в связи с тем, что у меня он уже есть. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином", — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.