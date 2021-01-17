Марио Фернандес: в Кампоаморе гораздо лучше, чем ехать в Турцию или Дубай
Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал, как проходит сбор московской команды в Кампоаморе (Испания).
«Каждый год приезжаю в это местечко с удовольствием, здесь хорошо работать, комфортно проходит подготовительный этап. Настраиваюсь провести это время с пользой для дела. У нас сейчас новый тренер по физподготовке, Райланд. Будем выполнять все его указания, ведь очень важно подойти к возобновлению сезона в идеальной форме.
Для меня быть здесь, в Кампоаморе, гораздо лучше, чем ехать в Турцию, в Дубай, ещё куда-то. Близкий язык мне тоже помогает, я всех вокруг понимаю, могу объясниться", — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
Фернандес также рассказал о свадебном путешествии со своей супругой Марьяной.
Марио Фернандес рассказал о свадебном путешествии в Бразилии
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