Стоунс открывает счёт в матче с «Кристал Пэлас» после прекрасной передачи Де Брёйне. Видео

В Манчестере на стадионе «Этихад» проходит матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас». Идёт 38-я минута матча, счёт 1:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



Счёт был открыт на 26-й минуте. Полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне обработал мяч у правой линии штрафной и внешней стороной стопы навесил в её центр, где защитник Джон Стоунс здорово выпрыгнул и головой вколотил мяч в сетку.

Видео гола Джона Стоунса

Это первый гол в девятом матче в АПЛ-2020/2021 для 26-летнего англичанина.



«Манчестер Сити» в 16 матчах набрал 32 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Юнайтед» (37).