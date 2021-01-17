Александер-Арнольд — о матче с «МЮ»: разочаровывающее очко
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд прокомментировал результат матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (0:0).
«Разочаровывающее очко», – написал Александер-Арнольд на своей странице в «Твиттере».
Фотографию можно увидеть в «твиттере»- Трента Александер-Арнольда.
Подопечные Юргена Клоппа не сумели отличиться в третьем матче подряд в АПЛ.
«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований входит «Лестер Сити» (35).
Следующий матч мерсисайдцы проведут в четверг, 21 января, — в матче 18-го тура АПЛ в родных стенах примут «Бёрнли».
Клопп: ничья — не тот результат, которого мы хотели, но тот, который мы получили
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