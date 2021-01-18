Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг забил со штрафного в ворота «Кристал Пэлас» в матче 19-го тура чемпионата Англии. Этот гол стал для англичанина первым в карьере, забитым со штрафного, сообщает OptaJoe.

Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 4:0. Счёт был открыт на 26-й минуте, отличился защитник Джон Стоунс. На 56-й минуте хозяева увеличили своё преимущество — полузащитник Илкай Гюндоган отобрал мяч у чужой штрафной, сделал пару шагов вперёд и нанёс удар в верхний правый угол ворот.

На 68-й минуте после углового Стоунс подкараулил отскок мяча и ударом в касание оформил дубль. Окончательный счёт на 88-й минуте установил нападающий Рахим Стерлинг.

«Манчестер Сити» в 17 матчах набрал 35 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Кристал Пэлас» (23) — на 13-м месте. Лидером чемпионата Англии является «Манчестер Юнайтед» (37).