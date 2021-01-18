Защитник «Милана» Конти уйдёт в аренду в «Парму» с правом выкупа

Правый защитник «Милана» Андреа Конти перейдёт в «Парму». 26-летний итальянец будет выступать за «Парму» на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом за € 7 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что трансфер Конти будет оформлен завтра, 19 января. По информации источника, «Парма» уже договорилась с игроком о контракте на 4,5 года.

В нынешнем сезоне Серии А защитник провёл два матча, выходя на замену в играх с «Беневенто» и «Ювентусом».

Ранее стало известно, что хорватский форвард Марио Манджукич прилетел в Италию для перехода в «Милан». Экс-нападающий «Ювентуса» прилетел в аэропорт Линате на частном самолёте. 18 января он пройдёт медосмотр, после чего сможет подписать контракт с «Миланом».