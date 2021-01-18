Защитник «Милана» Конти уйдёт в аренду в «Парму» с правом выкупа

Правый защитник «Милана» Андреа Конти перейдёт в «Парму». 26-летний итальянец будет выступать за «Парму» на правах аренды до конца сезона с обязательным выкупом за € 7 млн плюс бонусы. Об этом сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлука Ди Марцио.
Ожидается, что трансфер Конти будет оформлен завтра, 19 января. По информации источника, «Парма» уже договорилась с игроком о контракте на 4,5 года.
В нынешнем сезоне Серии А защитник провёл два матча, выходя на замену в играх с «Беневенто» и «Ювентусом».
Ранее стало известно, что хорватский форвард Марио Манджукич прилетел в Италию для перехода в «Милан». Экс-нападающий «Ювентуса» прилетел в аэропорт Линате на частном самолёте. 18 января он пройдёт медосмотр, после чего сможет подписать контракт с «Миланом».
- 18 января 2021
-
07:08
-
06:18
-
05:34
-
05:12
-
04:57
-
04:44
-
04:19
-
04:03
-
03:24
-
03:07
-
02:48
-
02:28
-
01:47
-
01:31
-
01:24
-
00:57
-
00:43
-
00:26
-
00:25
-
00:15
-
00:10
-
00:03
- 17 января 2021
-
23:59
-
23:44
-
23:40
-
23:37
-
23:27
-
23:27
-
23:24
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:31