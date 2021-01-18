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«Уфа» расторгла контракт с Кэтэлином Карпом

«Уфа» расторгла контракт с Кэтэлином Карпом
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник Кэтэлин Карп воспользовался опцией в контракте и разорвал трудовой договор с футбольным клубом «Уфа», сообщает официальный сайт уфимской команды.

«Футбольный клуб «Уфа» благодарит Кэтэлина за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Карп перешёл в «Уфу» в январе 2017 года из румынского клуба «Вииторул». За это время 27-летний полузащитник провёл 90 матчей в составе российской команды и забил три гола. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле 12 раз (9 — в основном составе) и получил три жёлтые карточки.

«Уфа» по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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