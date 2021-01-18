Тьяго Алькантара прокомментировал свой дебют в матчах за «Ливерпуль» на «Энфилде»

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара прокомментировал свой дебют за мерсисайдцев в матчах на «Энфилде».



«Сейчас у нас есть привилегия — играть в футбол, продолжать заниматься нашим любимым делом во время пандемии COVID-19. Сейчас мы играем без болельщиков на стадионах, но мы всегда выходим на матчи с мыслями о них. Мы должны играть в том числе и за них, потому что сейчас тяжёлый период для всех людей без исключения. Конечно, с фанатами на трибунах всё было бы по-другому.



У меня нет сомнений, что скоро к нам вернутся голы. Просто посмотрите на нашу линию атаки, не только на большую тройку Салах — Фирмино — Мане. У нас в составе есть Дивок Ориги, Шердан Шакири, Такуми Минамино. Также у нас есть много других футболистов, которые в любой момент могут забить, — игроки центра поля, наши прекрасные защитники. Голы — это вопрос создания моментов, которые мы должны создавать в большем количестве, чтобы иметь возможность забивать голы», — приводит слова испанца официальный сайт мерсисайдцев.



«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на четвёртом месте. Вторую строчку чемпионата занимает «Манчестер Сити», третью – «Лестер».

Алькантара: «Ливерпулю» нужно сделать гораздо больше, чтобы быть на вершине