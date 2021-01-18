Тимощук рассказал о самой жёсткой драке на футбольном поле, в которой участвовал

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о своём темпераменте, а также рассказал о самой жёсткой драке во время матча со своим участием.
«Вне футбола я, да, культурный. Что касается достижения целей, я максималист. В футболе я бунтарь.
Самая жёсткая драка, в которой участвовал? Не помню матч, но это было в Донецке. Началась достаточно сильная драка: команда на команду, даже судье попало. Была серьёзная разборка, доходило до ушибов и травм. Я всегда активный участник событий, но стараюсь не доходить до рукоприкладства. Это самое большое воспоминание», — приводит слова Тимощука «Гол».
Тимощук в качестве игрока защищал цвета «Зенита» с 2007 по 2009 год и с 2013 по 2015 год. В ходе своей карьеры экс-полузащитник также выступал за «Волынь», донецкий «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат». В тренерский штаб «Зенита» вошёл в 2017 году.
- 18 января 2021
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