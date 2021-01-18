Гендиректор «Рубина» выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о возможном сокращении Российской Премьер-Лиги до 12 клубов.
«В одно время мы про это говорили. Может, на тот момент это было актуально. Сейчас мне кажется, что нет. Я против этого. Что это нам даёт? Какие преимущества? А если я внесу предложение сделать четыре команды? Что дальше? Я же должен обьяснить, что это даёт. Потому что я проснулся и захотелось оставить четыре команды? Мнение должно быть аргументированным и убедительным. Убедите всех 16 участников, что решение правильное.
Лимит то «8+17», то «10+15», то «6+5». Так тоже не бывает. Объясните, какие преимущества. Один раз уже приняли лимит, теперь говорят, что неправильное решение. Прежде чем принять, надо было это широко обсудить», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 18 января 2021
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