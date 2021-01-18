Голубев: Шапи играет в шахматы по махачкалинской системе

Полузащитник «Уфы» и молодёжной сборной России Артём Голубев, являющийся воспитанником «Краснодара», рассказал, как играл в шахматы с президентом «быков» Сергеем Галицким.
«Играл ли с президентом? Два раза. По окончании учебного года лучший игрок от каждого класса получает право сыграть с Сергеем Николаевичем. Я дважды выиграл «отборочный турнир» 2009 года и провёл две партии с президентом. Первую он выиграл, хотя я боролся до конца, пока мат не получил. А через год сыграли вничью.
Как играл Магомед-Шапи Сулейманов? По махачкалинской системе: «Э, дай перехожу, по-братски». А если серьёзно, у нас все хорошо играли. Отдельный урок шахмат в программе обучения был. Полезная игра. Учит быстро соображать, просчитывать свои решения на один-два шага вперёд», — сказал Голубев в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Полностью интервью с Голубевым на «Чемпионате» выйдет завтра, 19 января.
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