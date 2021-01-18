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Бывший помощник Сетьена в «Барселоне» возглавил клуб, принадлежащий Пике

Бывший помощник Сетьена в «Барселоне» возглавил клуб, принадлежащий Пике
Футбол / Испания 0
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Новым главным тренером ФК «Андорра» стал Эдер Сарабия, сообщает пресс-служба клуба. Сарабия был ассистентом Кике Сетьена, когда тренер работал в «Барселоне».

В «Барселоне» Сарабия работал с защитником Жераром Пике, который является совладельцем ФК «Андорра». Клуб принадлежит инвестиционному консорциуму Kosmos Group, в который входит Пике.

«Андорра» выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Испании. Целью Сарабии будет вывод команды в Сегунду. Специалист подписал контракт с «Андоррой» до июня 2023 года.

40-летний баск впервые будет работать в качестве главного тренера. Ранее он был лишь ассистентом. С Сетьеном Сарабия работал в «Барселоне», «Бетисе» и «Лас-Пальмасе».

Сетьен был уволен из «Барселоны» по окончании минувшего сезона, в котором клуб не выиграл ни одного трофея.

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