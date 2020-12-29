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Энрике Сетьен: конечно, я бы вернулся в «Барселону»

Энрике Сетьен: конечно, я бы вернулся в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен высказался о своей работе с каталонской командой.

«Отношения с игроками? У меня остались как хорошие, так и плохие воспоминания. Это невероятный опыт. Мы действительно не наслаждались этим временем так, как хотели и как я себе представлял в самом начале, и столкнулись с трудностями. Но, конечно, я бы вернулся в «Барселону» и никогда не бы об этом не пожалел», — приводит слова Сетьена Marca.

Сетьен был назначен главным тренером «Барселоны» в январе этого года, после того как в отставку отправили Эрнесто Вальверде. С Энрике сине-гранатовые не завоевали ни одного трофея, а в августе провалились в Лиге чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Баварии» со счётом 2:8. После разгромного поражения специалиста уволили.

Сетьен признался, что сменил номер телефона и изолировался после увольнения из «Барселоны»
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