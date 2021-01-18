«Торино» расстался с главным тренером
Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло покинул пост, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Причиной увольнения 53-летнего швейцарского специалиста стали неудовлетворительные результаты «Торино».
«Клуб благодарит Джампаоло и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу, проявленные в эти месяцы», — говорится в заявлении «Торино».
Джампаоло возглавил «Торино» в начале августа 2020 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан на два года. Под руководством Джампаоло «Торино» в 18 встречах набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (40). В тройку лидеров входят «Интер» (40) и «Наполи» (34).
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