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«Торино» расстался с главным тренером

«Торино» расстался с главным тренером
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Торино» Марко Джампаоло покинул пост, сообщается на официальном сайте итальянского клуба. Причиной увольнения 53-летнего швейцарского специалиста стали неудовлетворительные результаты «Торино».

«Клуб благодарит Джампаоло и его тренерский штаб за профессионализм и преданность делу, проявленные в эти месяцы», — говорится в заявлении «Торино».

Джампаоло возглавил «Торино» в начале августа 2020 года. Контракт специалиста с клубом был рассчитан на два года. Под руководством Джампаоло «Торино» в 18 встречах набрал 13 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Милан» (40). В тройку лидеров входят «Интер» (40) и «Наполи» (34).

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