Дубль Ибрагимовича принёс «Милану» победу в матче с «Кальяри»
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Кальяри» принимал «Милан». Встреча прошла на стадионе «Сардиния Арена» в Кальяри и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 7-й минуте встречи нападающий «Милана» Златан Ибрагимович успешно реализовал пенальти. Во втором тайме, на 52-й минуте, Ибрагимович оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте. Результативную передачу отдал защитник «Милана» Давиде Калабрия. На 74-й минуте полузащитник гостей Алексис Салемакерс получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.
«Милан» набрал 43 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кальяри» (14) — на 17-м месте. В тройку лидеров соревнований входят миланский «Интер» (40) и «Наполи» (34).
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