Артета считает, что Парти оказывает большое влияние на игру «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об игре отдельных футболистов его команды по итогам встречи 19-го тура чемпионата Англии с «Ньюкаслом» (3:0).



«Выступление Парти? Я действительно рад его игре, он становится всё лучше и лучше. Он оказывает большое влияние на нашу игру и даёт нам те качества, которые отличают его от других футболистов. Тем не менее, мы должны оберегать его, так как в последние месяцы Томас довольно много пропустил из-за травм.



В первом тайме Обамеянг не реализовал 2-3 момента, однако в итоге отметился дублем. Думаю, это очень хорошо для его уверенности. В целом, это было очень хорошее выступление от него, которое принесло «Арсеналу» победу и оставило приятные впечатления. Мы решили заменить его, чтобы дать ему немного передохнуть.



Сака и Смит? Я знаю, на что они способны. Сегодня они заставили меня улыбнуться. Спектакли, которые они ставят, экстраординарны. На них возлагаются большие ожидания, поэтому мы должны вести их по правильному пути. Это смесь энергии, страсти и иногда немного незрелости, и это хорошо, потому что они не играют так напряженно, как игроки старше», — цитирует Артету Goal.

«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ