Каррагер назвал игрока, который выпадет раньше всех из тройки Салах – Фирмино – Мане

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер по итогам встречи 19-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» высказал озабоченность текущей формой 29-летнего бразильского нападающего красных Роберто Фирмино.

«Я по-прежнему уверен, что Мане и Салах снова начнут забивать. Однако должен сказать, что переживаю за Фирмино. Конечно, его никогда не считали «бомбардиром». Это ответственность других, но он должен вносить свою лепту. Когда они не забивают, он должен представлять большую угрозу для ворот.



В прошлом сезоне я также волновался, гадая, сможет ли он всё исправить. Фирмино – тот игрок, о ком я беспокоюсь больше всего, и если меня попросят назвать игрока, который раньше всего выпадет из этой тройки, я думаю, что это станет бразилец. Рано или поздно эту передовую тройку всё равно придётся разделить.



Количество забитых мячей заметно снизилось, также выделяется его небольшое количество владения мячом. Это огромный спад. Когда ему не удавалось забивать голы и отдавать передачи, он занимался другими вещами, но сейчас мы видим значительный регресс во всём. Думаю, это можно связывать либо с недостатком в физической подготовке, либо с тем, что он подходит к отметке в 30 лет, на которой происходит естественный спад для форвардов», — цитирует Каррагера Sky Sports.