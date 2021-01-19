Крамаренко: именно Акинфеев сыграл в моём приглашении в ЦСКА решающую роль

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко рассказал, как получил приглашение поработать в московском клубе.
«Неожиданным ли было приглашение ЦСКА? Это действительно так. На протяжении трёх лет я работаю в национальной сборной Азербайджана, решение принималось непосредственно перед Новым годом. Мы поговорили с руководством — с Романом Бабаевым, с Виктором Гончаренко, присутствовал Василий Березуцкий. Общались недолго, люди все футбольные. Пришли к тому, что можно будет совмещать два поста. Дальше контактировал с руководством сборной, там мне тоже пошли навстречу. В итоге на днях мы все пришли к общему решению, что можно попробовать.
Думаю, сложностей не возникнет. С Игорем Акинфеевым испытываем друг к другу уважение, я помню его ещё молодым, ему было 16-17-лет, а я в то время был в роли опытного голкипера. Ещё раз повторю, что это вратарь №1 в России, дай бог ему здоровья. Надеюсь, с его профессионализмом он будет ещё долго радовать всех нас. Когда предлагалась моя кандидатура, именно Игорь сыграл в моём приглашении решающую роль", — цитирует Крамаренко пресс-служба клуба.
- 19 января 2021
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