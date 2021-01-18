Василий Уткин: сейчас происходит гибель ЦСКА

Известный блогер Василий Уткин высказался о переменах в ЦСКА, откуда ушли тренеры Сергей Овчинников и Виктор Онопко, а также могут уйти спортивный директор Андрей Мовсесьян и заместитель генерального директора по спортивным вопросам Алексей Березуцкий.
«Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали. Друзья мои, я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно. Это расставание с прошлым. Каким будет будущее, неизвестно, и я совсем не думаю, что оно будет гарантированно классным и хорошим. Но на моей памяти ЦСКА гибнет уже очень и очень не в первый раз. Наверное, раз в седьмой.
Первый раз – когда ЦСКА вылетел в первую лигу. Второй – когда стало понятно, что уже не существует возможностей, дабы ЦСКА получал футболистов хотя бы для срочной службы в армии, но на льготных условиях. Далее в конце концов ЦСКА действительно развалился, потом были колоссальные споры о юридическом лице, и всякий раз это были довольно конкурентные ситуации. Затем в ЦСКА пришёл Гинер, и это тоже означало гибель – гибель того, что было раньше, ну или окончание смуты.
Короче говоря, процесс драматичный, и я думаю, что сейчас он больше всего за последние годы похож на излом. Тем не менее это процесс нормальный и рутинный. А вы думали, что ЦСКА – семья. А ЦСКА совсем не семья. Семьёй, возможно, был некий период в истории ЦСКА. Но с тех пор как Гинер клуб продал… Вы знаете случаи, когда продавали семью?» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 18 января 2021
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