«Краснодар» вступил в гонку за лучшего бомбардира Франции

Нападающий «Реймса» Булайе Диа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.



Как сообщает Le10Sport, «Краснодар» рассматривает 24-летнего француза. Ранее стало известно, что «Реймс» намерен выручить с продажи Диа не менее € 11 млн. Портал Transfermarkt оценивает Булайе в € 12 млн. Сообщается также об интересе к форварду со стороны «Кристал Пэлас» и «Фулхэма».



В нынешнем сезоне 24-летний Диа сыграл 18 матчей и забил 12 голов во французской Лиге 1. Он делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Франции с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.



Булайе Диа перешёл в «Реймс» летом 2018 года из французской команды «Джура Суд», выступающей в Национальном чемпионате 2, четвёртом по силе дивизионе Франции.

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