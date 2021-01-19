«Краснодар» вступил в гонку за лучшего бомбардира Франции
Нападающий «Реймса» Булайе Диа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщает Le10Sport, «Краснодар» рассматривает 24-летнего француза. Ранее стало известно, что «Реймс» намерен выручить с продажи Диа не менее € 11 млн. Портал Transfermarkt оценивает Булайе в € 12 млн. Сообщается также об интересе к форварду со стороны «Кристал Пэлас» и «Фулхэма».
В нынешнем сезоне 24-летний Диа сыграл 18 матчей и забил 12 голов во французской Лиге 1. Он делит первую строчку в списке бомбардиров чемпионата Франции с нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе.
Булайе Диа перешёл в «Реймс» летом 2018 года из французской команды «Джура Суд», выступающей в Национальном чемпионате 2, четвёртом по силе дивизионе Франции.
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