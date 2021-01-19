«Атлетико» планирует продлить контракт с Диего Симеоне до 2024 года

«Атлетико» планирует продлить контракт с главным тренером Диего Симоне, сообщает AS.
По информации источника, мадридский клуб работает над новым соглашением. Планируется, что новый контракт будет рассчитан до 2024 года. В «Атлетико» доверяют Симеоне и уверены, что лучшего кандидата на этот пост нет. Напомним, действующий контракт 50-летнего аргентинского специалиста с «Атлетико» рассчитан до 2022 года.
Симеоне возглавил «Атлетико» в 2011 году. Под руководством специалиста мадридский клуб — чемпион (сезон-2013/2014), обладатель Кубка (сезон-2012/2013) и Суперкубка (2014) Испании, победитель Лиги Европы УЕФА (сезон-2011/2012, 2017/2018), обладатель Суперкубка УЕФА (2012, 2018).
«Атлетико» в 16 матчах набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2020/2021.
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