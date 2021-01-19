Японский новичок «Рубина»: очень нравится Слуцкий, он даёт чёткие задания

Японский новичок «Рубина» полузащитник Мицуки Сайто поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера казанцев Леонида Слуцкого.



«Я говорил с главным тренером о деталях игры в защите. Я почти ничего не знал о тактике игры. Он рассказал, как действовать в разных ситуациях. Когда я должен идти в прессинг, а когда остановиться. Это важные детали для командного взаимодействия. Мне очень нравится тренер, его занятия, индивидуальный подход, что он говорит мне. Он объясняет всё, что связано с командой. Поэтому у меня не возникает лишних вопросов. Он даёт чёткие задания, а я выполняю.



Тренировки очень тяжёлые. Но я люблю тренироваться! Партнёры по команде стараются мне помочь, подсказывают, я нахожусь в постоянном общении с ними. Мне очень комфортно здесь», — приводит слова Сайто официальный сайт «Рубина».

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