Луческу посоветовал Месси уйти из «Барселоны»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу выразил мнение, что капитана «Барселоны» Лионеля Месси всегда обвиняют в неудачах клуба. 18 января в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком» (2:3) Месси был удалён в концовке, за что он был дисквалифицирован на два матча.

«Месси мало говорит, он довольно закрытый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Месси обвиняют в неудачах, они ложатся на его плечи. Думаю, что ему пора уйти.

Мне не кажется, что он является человеком, уничтожающим тренеров в «Барселоне». Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, каким особенным парнем он является.

Что было бы, если бы я с ним работал? Конечно, все знают, что с капризными игроками у меня всегда возникали проблемы», — приводит слова Луческу Prosport.ro.