«Шальке-04» объявил о возвращении 37-летнего Хунтелара

Пресс-служба «Шальке-04» объявила о переходе форварда Клас-Яна Хунтелара. Форвард выступал за «Аякс».
Контракт подписан до конца сезона-2020/2021. В «Шальке» рассчитывают, что голландец поможет команде сохранить прописку в Бундеслиге.
Хунтелар — воспитанник ПСВ. Выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год и забил 82 мяча в 175 матчах за клуб. С 2017 года выступает за «Аякс», контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне в 14 матчах во всех турнирах форвард стал автором семи забитых мячей.
В декабре 2020 года Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании сезона-2020/2021.
Клуб из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. «Шальке-04» набрал лишь семь очков в 16 матчах, одержав всего одну победу. От стыкового 16-го места команду отделяет пять очков.
- 19 января 2021
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