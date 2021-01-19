«Шальке-04» объявил о возвращении 37-летнего Хунтелара

Пресс-служба «Шальке-04» объявила о переходе форварда Клас-Яна Хунтелара. Форвард выступал за «Аякс».

Контракт подписан до конца сезона-2020/2021. В «Шальке» рассчитывают, что голландец поможет команде сохранить прописку в Бундеслиге.

Хунтелар — воспитанник ПСВ. Выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год и забил 82 мяча в 175 матчах за клуб. С 2017 года выступает за «Аякс», контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне в 14 матчах во всех турнирах форвард стал автором семи забитых мячей.

В декабре 2020 года Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании сезона-2020/2021.

Клуб из Гельзенкирхена замыкает турнирную таблицу Бундеслиги. «Шальке-04» набрал лишь семь очков в 16 матчах, одержав всего одну победу. От стыкового 16-го места команду отделяет пять очков.