Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шальке» договорился с «Аяксом» о трансфере 37-летнего Хунтелара

«Шальке» договорился с «Аяксом» о трансфере 37-летнего Хунтелара
Футбол / Германия 0

«Шальке-04» договорился с «Аяксом» о переходе 37-летнего нападающего Клас-Яна Хунтелара, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, амстердамцы разрешили форварду пройти медицинское обследование в Гельзенкирхене. Согласно источникам в Нидерландах, в настоящее время клубы оформляют устные договорённости на бумаге.

Хунтелар является воспитанником ПСВ. Клас-Ян выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год, забив 82 гола в 175 матчах за клуб. С 2017 года играет в «Аяксе», контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, став автором семи забитых мячей.

В декабре 2020 года Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании сезона-2019/2020.

Глушаков высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021