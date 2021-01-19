«Шальке» договорился с «Аяксом» о трансфере 37-летнего Хунтелара
«Шальке-04» договорился с «Аяксом» о переходе 37-летнего нападающего Клас-Яна Хунтелара, сообщает De Telegraaf.
По информации источника, амстердамцы разрешили форварду пройти медицинское обследование в Гельзенкирхене. Согласно источникам в Нидерландах, в настоящее время клубы оформляют устные договорённости на бумаге.
Хунтелар является воспитанником ПСВ. Клас-Ян выступал за «Шальке» с 2010 по 2017 год, забив 82 гола в 175 матчах за клуб. С 2017 года играет в «Аяксе», контракт с которым рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 14 матчах во всех турнирах, став автором семи забитых мячей.
В декабре 2020 года Хунтелар сообщил о решении завершить карьеру по окончании сезона-2019/2020.
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