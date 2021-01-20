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«Лестер» — «Челси». Видеообзор матча 18-го тура АПЛ

«Лестер» — «Челси». Видеообзор матча 18-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

В Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» состоялся центральный матч 18-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0. В составе победителей отличились Онинье Ндиди и Джеймс Мэддисон,

Видеообзор матча «Лестер» — «Челси».

«Лестер» набрал в 19 матчах 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате Англии до шести матчей (2 ничьи и 4 поражения). «Челси» в свою очередь, набрав 29 очков, находится на восьмом месте. Лондонцы потерпели пятое поражение в АПЛ за последние восемь игр.

В следующем туре чемпионата Англии «Лестер» встретится с «Эвертоном», а «Челси» сыграет «Вулверхэмптоном». Оба матча пройдут 27 января.

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