«Удинезе» — «Аталанта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 20 января, состоится матч «Удинезе» — «Аталанта». Встреча 10-го тура итальянской Серии А пройдёт на стадионе «Дачия Арена» в Удине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Помогать ему будут ассистенты Паскуале Капальдо и Кристьян Росси. Резервный рефери — Даниэле Киффи.
«Удинезе», набрав 16 очков в 17 матчах, занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, находясь в 3 очках от зоны вылета. В свою очередь «Аталанта» (32), за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, располагается на шестой строчке, замыкая зону еврокубков. От зоны Лиги чемпионов команду из Бергамо отделяют 2 очка.
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