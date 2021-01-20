Ловрен: Клопп написал мне, что скучает. А я не ответил ему взаимностью!

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о решении покинуть «Ливерпуль» и общении с главным тренером красных Юргеном Клоппом.



«Я никогда ни о чём не жалею, этому чувству нет места в моей голове. Я принял решение — уйти из «Ливерпуля». В последнее время там я не чувствовал себя счастливым, потому что они на меня не рассчитывали. Сейчас я чувствую себя счастливым, и моё решение — быть здесь. Думаю, что они скучают по мне больше, чем я по ним. И я знаю, что Клопп это знает. Мы с ним иногда переписываемся, и однажды он написал мне, что скучает. А я не ответил ему взаимностью!



Главный качества Клоппа? Прежде всего это отношение к рабочему процессу. Он знает, что такое работать хорошо. Знаете, иногда это трудно понять, но здесь и в «Ливерпуле» люди по-разному относятся к своему делу. Это то, что я постоянно пытаюсь объяснить: неважно, играешь ты против тульского «Арсенала» или «Лацио» с «Дортмундом» — нужно относиться к этим матчам, к этим соперникам и к своей игре одинаково. Это то, чему я научился в «Ливерпуле», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».

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