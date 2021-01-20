Нападающий «Ружомберока» Ладислав Альмаси перешёл в «Ахмат» на правах аренды до конца сезона. Грозненцы владеют правами выкупа трансфера игрока.
«Габаритный форвард, чей рост 196 сантиметров, забил в текущем чемпионате Словакии шесть голов в 14 матчах. Ладиславу 21 год, он является игроком сборной Словакии U21. Добро пожаловать в «Ахмат», Ладислав!» — сообщает пресс-служба «Ахмата».
«Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет ещё семь контрольных матчей. 28 января грозненцы сыграют с «Напредаком» и «Войводиной», а 3 февраля проведут встречи с «Кызыл-Жар» (Казахстан) и латвийским клубом «Лиепая». 11 февраля «Ахмат» сыграет с тбилисским «Динамо».
Грозненский «Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).
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