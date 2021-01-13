«Ахмат» заключил контракт с форвардом сборной Румынии
Президент «Ахмата» Магомед Даудов объявил о трансфере нападающего клуба «Вииторул» и сборной Румынии Габриэля Янку. Контракт 26-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан на три с половиной года.
«Футболист прибыл в расположение клуба, прошёл медицинское обследование и провёл первую тренировку. Клуб в течение определённого времени внимательно следил за выступлением игрока за «Вииторул» и сборную. Я приветствую нашего новичка, желаю ему удачи и говорю: «Добро пожаловать в «Ахмат!» — написал Даудов на своей странице в «Инстаграме».
Грозненский «Ахмат» в 19 встречах набрал 26 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41).
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