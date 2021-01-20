«ПСЖ» намерен выкупить Алессандро Флоренци у «Ромы»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат «Роме», может стать полноценным игроком французского клуба.
Как сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере», парижане намерены выкупить 29-летнего футболиста у «волков», воспользовавшись опцией в арендном договоре. Сумма выкупа составит € 9 млн. Клуб уже подготовил для Алессандро четырёхлетний контракт.
«ПСЖ» арендовал Флоренци в сентябре 2020 года. Вторую половину прошлого сезона игрок провёл в аренде в «Валенсии». Цвета «Ромы» итальянец защищал на протяжении практически всей карьеры.
В нынешнем сезоне Флоренци провёл 13 матчей в чемпионате Франции и забил 2 гола. «ПСЖ», набрав 42 очка в 20 турах, занимает первое место в турнирной таблице первенства, опережая «Лилль» по дополнительным показателям.
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