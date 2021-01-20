«Своих не бросаем». В МИД рассказали, как способствовали возвращению болельщика Ивкина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение на родину болельщика Михаила Ивкина.



«Наши болельщики, к сожалению, попадают в разные ситуации, и они являются нашими гражданами. Несмотря на то что было нарушение закона, мы обязаны их защищать. Было непросто. Но наше генконсульство и посольство в Париже прилагали большие усилия, чтобы оказывать помощь. Это легализация документов, поиски переводчиков, взаимодействие с местной стороной. Огромный пласт работы был проделан. Я встречалась даже с родственниками и друзьями уже в Москве. В целом это поддержка людей, которые находятся в такой сложной жизненной ситуации. Я была горда нашими коллегами, которые, чтобы семья встретила Новый год вместе после такой длительной разлуки, сделали всё, чтобы человек не застрял там ещё на месяц. По-моему, более 25 дней нужно было там находиться в соответствующей структуре. Помогли купить билет, организовали, оформили все документы, и Михаил прибыл.



Ещё раз хочу подчеркнуть — своих не бросаем. Даже когда люди попадают в ситуации, связанные с нарушением закона. Это граждане РФ», — приводятся слова Захаровой на сайте телеканала «Матч».



Напомним, Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине декабря за драку во время чемпионата Европы 2016 года, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.

Осуждённый во Франции болельщик Ивкин: нас на суде называли «спецназом Путина»