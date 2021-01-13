Осуждённый во Франции болельщик Ивкин: нас на суде называли «спецназом Путина»

Осуждённый во Франции болельщик Михаил Ивкин рассказал об отношении французского суда к русским фанатам.



«На самом деле многое притянуто за уши. Я хочу обратить внимание на другое: параллельно с нами шёл апелляционный процесс серьёзных людей из Грузии, которые, можно сказать, контролируют Европу, это два брата. Они получили во Франции пожизненное, в Греции и Испании у них по 30 лет. Им изменили приговор после апелляции: одному до 20 лет, другому до 15, это с пожизненного! На следующий день Паше дают 10 лет, при условии, что все эксперты говорили, что удар Павла не мог нанести те повреждения, которые получил потерпевший. Не понимаю, почему такое отношение именно к нам, русским. За два дня до игры англичане разносят Марсель, дерутся с местными, но это ни у кого вопросов не вызывает, а нас на суде называют «спецназом Путина», прямо так и говорят», — цитирует Ивкина Sport24.



Ивкин был приговорён к трём годам тюрьмы в середине декабря, однако практически весь срок он отбыл ещё в ходе расследования. Помимо него осудили ещё одного российского болельщика — Павла Косова. Его приговорили к 10 годам тюрьмы, и он продолжит отбывать наказание во Франции.



Фанаты были задержаны в феврале 2018 года в Мюнхене по запросу французских властей. Спустя некоторое время они были доставлены во французскую тюрьму. Болельщиков обвинили в нападении на английского фаната Эндрю Бэйча во время Евро-2016.

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