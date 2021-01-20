Каррера оценил возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, прокомментировал возможный переход нападающего красно-белых Александра Кокорина в «Фиорентину».



«Я думаю, что у Кокорина есть все качества для того, чтобы он заиграл в Италии. Кокорин физически и технические хорошо оснащён. Поэтому можно быть уверенным, что он мог бы хорошо проявить себя в чемпионате Италии. Подойдёт ли он «Фиорентине» и сможет ли проявить себя в итальянском чемпионате? Он мне нравится как игрок, он обязательно должен там преуспеть», — приводит слова Карреры Sport24.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.