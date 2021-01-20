Куман: надеюсь, срок дисквалификации Месси будет сокращён

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал дисквалификацию нападающего Лионеля Месси.



Напомним, аргентинский форвард дисквалифицирован на два матча за поведение в матче за Суперкубок Испании с «Атлетиком». Сообщалось, что игрока могут отстранить на 12 встреч. Месси был удалён за минуту до окончания матча. Он жёстко отмахнулся от игрока «Атлетика», и судья после просмотра видеоповтора показал ему красную карточку. Это удаление стало для форварда первым в карьере за «Барселону».



«Клуб сообщил мне о дисквалификации Месси. Руководство „Барселоны“ не согласно с данным решением, так что посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, срок дисквалификации Месси будет сокращён. В противном случае нам придётся провести два матча без Лео», — приводит слова Кумана Ouest France.

«Барселона» подаст апелляцию на дисквалификацию Лионеля Месси