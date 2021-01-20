Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

АПЛ проголосовала за внедрение дополнительных замен при сотрясении мозга у футболистов

АПЛ проголосовала за внедрение дополнительных замен при сотрясении мозга у футболистов
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Английская Премьер-лига проголосовала за введение дополнительных замен.

Как сообщает Sky Sports, теперь команды АПЛ смогут постоянно заменять игроков, у которых диагностировано или подозревается сотрясение мозга во время матча. Обе команды в каждой игре могут провести до двух таких замен. Эти нововведения будут производиться помимо трёх регулярных замен.

«Акционеры английской Премьер-лиги сегодня официально согласились представить Совету Международной футбольной ассоциации (IFAB) дополнительное испытание постоянных замен при сотрясениях мозга у футболистов. Испытание является результатом консультаций IFAB с заинтересованными сторонами и рекомендаций их экспертной группы, чтобы разрешить дополнительные замены для игроков с фактическим или предполагаемым сотрясением мозга», — гласит официальное заявление руководства АПЛ.

Футбольная ассоциация Англии (FA) уже заявила о желании ввести это правило в действие для матчей 5-го раунда Кубка Англии.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021