АПЛ проголосовала за внедрение дополнительных замен при сотрясении мозга у футболистов

Английская Премьер-лига проголосовала за введение дополнительных замен.
Как сообщает Sky Sports, теперь команды АПЛ смогут постоянно заменять игроков, у которых диагностировано или подозревается сотрясение мозга во время матча. Обе команды в каждой игре могут провести до двух таких замен. Эти нововведения будут производиться помимо трёх регулярных замен.
«Акционеры английской Премьер-лиги сегодня официально согласились представить Совету Международной футбольной ассоциации (IFAB) дополнительное испытание постоянных замен при сотрясениях мозга у футболистов. Испытание является результатом консультаций IFAB с заинтересованными сторонами и рекомендаций их экспертной группы, чтобы разрешить дополнительные замены для игроков с фактическим или предполагаемым сотрясением мозга», — гласит официальное заявление руководства АПЛ.
Футбольная ассоциация Англии (FA) уже заявила о желании ввести это правило в действие для матчей 5-го раунда Кубка Англии.
- 20 января 2021
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