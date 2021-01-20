Карпин: сейчас «Ростов» очень далёк от нужных кондиций

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал физическое состояние игроков ростовской команды на сборах.

«Показалось, что сегодня команда отлично двигалась на поле? Думаю, вам больше показалось. Не было движения, которое хотим видеть. Если учитывать, что это шестой день сборов, то сегодня мы хорошо подвигались, получили нагрузку. Но команда в данный момент очень далека от нужных кондиций», — сказал Карпин в беседе с пресс-службой клуба.

Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат». «Ростов» в 19 встречах набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Зенит» (41).