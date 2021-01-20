Лукаш Подольски посетил тренировку «Динамо» на сборах в Турции

Чемпион мира в составе сборной Германии, форвард турецкого «Антальяспора» Лукаш Подольски посетил тренировку московского «Динамо» на сборах в Турции.
Немецкий футболист пообщался с тренером «Динамо» Андреем Ворониным, с которым играл за «Кёльн» с 2003 по 2004 год.
Видео можно посмотреть на странице «Динамо» в «Твиттере».
12 января футболисты и тренерский штаб «Динамо» вылетели из Москвы в Турцию на первый зимний тренировочный сбор. Всего на сбор отправились 29 футболистов. Динамовцы будут готовиться в Белеке до 22 января. 17 января «Динамо» провело товарищеский матч с «Лехом» (0:2). Помимо «Леха» москвичи сыграют с «Ракувом» (21 января).
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Динамо», набрав 30 очков в 19 турах, занимает шестое место, на 11 очков отставая от лидера турнира «Зенита» (41). В тройку лучших также входят московские ЦСКА (37) и «Спартак» (35).
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