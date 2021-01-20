«Интер» хочет обменять Кристиана Эриксена на полузащитника «Арсенала» Лукаса Торрейру

Миланский «Интер» рассматривает возможность обмена полузащитника Кристиана Эриксена.
По сообщению Tuttosport, Антонио Конте хочет видеть в стане «нерадзурри» полузащитника лондонского «Арсенала» Лукаса Торрейру и руководство «Интера» планирует предложить «канонирам» обмен уругвайца на датчанина.
Кристиан Эриксен перешёл в миланский клуб в январе 2020 года из «Тоттенхэма» за € 27 млн, однако не смог закрепиться в основе «Интера» и хочет покинуть команду уже зимой. Датчанин в текущем сезоне Серии А провёл 9 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Эриксена в € 35 млн.
Лукас Торрейра проводит этот сезон в мадридском «Атлетико», где выступает на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний уругваец провёл 7 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает Торрейру в € 28 млн.
- 20 января 2021
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