Агент: к Хендриксу проявляли интерес клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS

Генеральный директор нидерландского агентства Muy Manero Фулько ван Куперен рассказал о трансфере полузащитника Йоррита Хендрикса из СВ в «Спартак».



«Переговоры шли несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным. «Спартак» сам вышел на нас. Йоррит мог продлить контракт с ПСВ. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.



К Хендриксу проявляли интерес клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу. Йоррит сможет заиграть в России, потому что он имеет огромный опыт и отличное резюме — он играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же у него очень сильный характер», — приводит слова ван Куперена сайт телеканала Матч ТВ.

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