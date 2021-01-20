Агент: к Хендриксу проявляли интерес клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS

Генеральный директор нидерландского агентства Muy Manero Фулько ван Куперен рассказал о трансфере полузащитника Йоррита Хендрикса из СВ в «Спартак».
«Переговоры шли несколько дней. Могу отметить, что способ ведения переговоров был очень быстрым и правильным. «Спартак» сам вышел на нас. Йоррит мог продлить контракт с ПСВ. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.
К Хендриксу проявляли интерес клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу. Йоррит сможет заиграть в России, потому что он имеет огромный опыт и отличное резюме — он играл в Лиге чемпионов, Лиге Европы, к тому же у него очень сильный характер», — приводит слова ван Куперена сайт телеканала Матч ТВ.
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