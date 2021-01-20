Названа новая дата выборов президента «Барселоны»

В результате встречи председателя правления «Барселоны» Карлеса Тускетса с кандидатами на пост президента клуба была определена новая дата выборов, сообщает Sport.es.
Выборы президента «Барселоны» состоятся 7 марта. На встрече присутствовал также главный тренер каталонцев Рональд Куман в сопровождении Хенрика Ларссона.
Ранее правительство сообщило «Барсе», что текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет разрешить избирателям свободно передвигаться между муниципалитетами. Клуб со своей стороны заявил о невозможности проведения выборов президента в назначенную дату (24 января) из-за этих ограничений, поэтому дату выборов было решено отложить.
В качестве кандидатов в президенты клуба были утверждены Жоан Лапорта, Виктор Фонт и Тони Фрейша. Свои кандидатуры сняли с выборов Эмили Руссо и Аугусти Бенедито, при этом Руссо назвал кандидатскую борьбу «грязной войной».
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