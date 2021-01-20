«Футбол выбросил за борт тех, кто ему не нужен». Сёмин — об уходе Лосюка из «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход заместителя спортивного директора московского клуба Андрея Лосюка.

«Футбол выбросил за борт тех людей, которые ему не нужны. Это относится к тем, кто покинул «Локомотив», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Лосюк покинул московский клуб по завершении срока действия контракта. Менеджер пришёл в «Локомотив» в 2019 году по приглашению генерального директора московского клуба, теперь уже бывшего, Василия Кикнадзе. 23 декабря 2020 года стало известно об уходе Кикнадзе со своего поста. Новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко.

«Локомотив», набрав в 19 турах 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, на 5 очков отставая от зоны еврокубков.