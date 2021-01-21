Форвард «Ювентуса» Кьеза получил травму лодыжки

Нападающий «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму в матче за Суперкубок Италии с «Наполи», который состоялся накануне, 20 января.



23-летний футболист попал в стартовый состав «бьянконери», однако был заменён уже в перерыве встречи, когда счёт был 0:0. Вместо него на поле вышел Федерико Бернардески. Во второй половине встречи туринская команда забила два мяча и завоевала трофей. Авторами голов стали нападающие Криштиану Роналду и Альваро Мората.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport, у Кьезы была выявлена травма лодыжки. Это уже второе такое повреждение у игрока в этом месяце. В прошлый раз он пропустил неделю. Степень тяжести травмы, полученной в матче с «Наполи», и предварительные сроки восстановления не уточняются.

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