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Роналду сравнялся с Хави по числу завоёванных трофеев. Они делят девятое место в истории

Роналду сравнялся с Хави по числу завоёванных трофеев. Они делят девятое место в истории
Футбол / Италия 0
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду помог команде завоевать Суперкубок Италии. Накануне туринцы победили «Наполи» (2:0), а португалец забил один из голов.

Для Роналду этот трофей стал 33-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави Эрнандесом. Они делят девятое место. Форвард каталонского клуба Лионель Месси располагается на четвёртой строчке.

Топ-10 титулованных футболистов:

1. Дани Алвес — 42 трофея
2-3. Андрес Иньеста, Максвелл — 37
4-5. Лионель Месси, Райан Гиггз — 36
6. Кенни Далглиш — 35
7-8. Жерар Пике, Витор Баия — 34
9-10. Криштиану Роналду, Хави Эрнандес — 33

Напомним, гол в ворота «Наполи» стал для Роналду 760-м в карьере. Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории, побив абсолютный рекорд по количеству мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану.

Криштиану Роналду несколько месяцев поддерживает связь с президентом «Реала»
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