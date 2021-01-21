Роналду сравнялся с Хави по числу завоёванных трофеев. Они делят девятое место в истории

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду помог команде завоевать Суперкубок Италии. Накануне туринцы победили «Наполи» (2:0), а португалец забил один из голов.



Для Роналду этот трофей стал 33-м в карьере. По этому показателю он сравнялся с бывшим полузащитником «Барселоны» Хави Эрнандесом. Они делят девятое место. Форвард каталонского клуба Лионель Месси располагается на четвёртой строчке.



Топ-10 титулованных футболистов:



1. Дани Алвес — 42 трофея

2-3. Андрес Иньеста, Максвелл — 37

4-5. Лионель Месси, Райан Гиггз — 36

6. Кенни Далглиш — 35

7-8. Жерар Пике, Витор Баия — 34

9-10. Криштиану Роналду, Хави Эрнандес — 33



Напомним, гол в ворота «Наполи» стал для Роналду 760-м в карьере. Криштиану стал лучшим бомбардиром в истории, побив абсолютный рекорд по количеству мячей, принадлежавший чехословацкому форварду Йозефу Бицану.

Криштиану Роналду несколько месяцев поддерживает связь с президентом «Реала»